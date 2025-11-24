Un joven técnico en edificaciones murió trágicamente en un accidente ocurrido en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana. Mientras que su amigo que se trasladaba otra moto, resultó herido.

El fatídico hecho sucedió cerca de las 3:20 de la mañana del domingo 23 de noviembre, cuando Oscar Humberto Escudero Morán, de 29 años, se trasladaba con otro amigo en una motocicleta que no era de la víctima.

Al llegar a la carretera Panamericana Norte, en el centro poblado de Mallaritos, cerca de la calle Miguel y a pocos metros del la tienda Mass, sucedió el violento accidente, cuyas causas son investigadas por la Policía, para esclarecer si fueron chocados por algún vehículo. Debido a este hecho, Escudero quedó sin vida en medio de la Panamericana.

Mientras que los vecinos señalaron que, al ser alertados de lo ocurrido, salieron de sus casas y decidieron rodear el cuerpo para prevenir que vehículos pasen por encima de él. La Policía se hizo presente en el lugar y trasladaron el cadáver por disposición del fiscal penal de turno.

Cinthia Escudero, hermana del joven fallecido, indicó, entre lágrimas, que tenía la esperanza de encontrarlo aún con vida, pero no fue así. “Me llaman que mi hermano había tenido un accidente y nos fuimos al hospital. Pero ahí me dijeron que no había ingresado y me señalaron que vaya a la morgue. Ahí me confirmaron lo que no quería. Yo tenía la esperanza de que mi hermano esté vivo...”, dijo llorando cerca del lugar donde ocurrió el accidente.

Ella señaló que fue un amigo quien lo llamó para que salga de la casa, a pesar que su hermano no quería ir. “Fue un chico que lo llamó más de las 12 (de la medianoche). Le decía vamos, vamos, pero él no quería ir, porque estaba haciendo unos planos. Luego a la una (mi mamá) estuvo hablando con él (por celular)”, indicó en compañía de otros seres queridos.

Asimismo, se conoció que, con la víctima, iba otro amigo que habría fugado tras el accidente y es buscado por la Policía para esclarecer los hechos. Además a unos metros del lugar, se accidentó otra motocicleta donde uno de sus conocidos que radica en el centro poblado de Samán, resultó herido y se encuentra internado en el Hospital II-2.

Oscar Escudero era soltero y técnico en edificaciones y elaboraba planos. Además, trabajaba para una empresa de Paita, donde viajaba diariamente. Asimsimo, estudió en Sencico y residía en el centro poblado Las Palmeras, distrito de Marcavelica.