Frente a diversos vecinos y a balazos, así fue asesinado un adolescente de 16 años, cuando se encontraba con otros amigos en el parque de la primera etapa de la urbanización López Albujar, en la provincia de Sullana.

Este nuevo atentado se registró cerca de las 10:15 de la noche del sábado 22 de noviembre. Según versiones de los moradores de la zona, el menor identificado como Breyson CH.C. que vestía una bermuda jean y polera color blanco, estaba en compañía de otros dos jóvenes en el parque de dicha zona.

Asimismo, su amigo fue herido en una de las manos y fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2 del sector oeste. Mientras que un tercer hombre resultó ileso.

Los vecinos indicaron que fueron más de cinco balazos los que escucharon, lo cual alarmó a los vecinos donde, algunos de ellos, que estaban en el frontis de sus viviendas y otros cerca al parque, tuvieron que ingresar por temor a que les impacte una bala perdida.

“Tuvimos mucho temor que una bala nos vaya a caer. A veces por acá (parque) llegan familias con sus menores niños a jugar. Es muy preocupante lo que estamos viviendo”, señaló una vecina de dicha urbanización, tras el atentado.

Según medios policiales, por la modalidad del ataque, se trataría de un presunto ajuste de cuentas, aunque no descartan otras hipótesis.

En tanto, agentes del Departamento de Investigación (Depincri) de Sullana, que están a cargo de las investigaciones, han solicitado las imágenes de las cámaras de vigilancia de algunos inmuebles y locales aledaños para tratar de identificar a los autores de este hech