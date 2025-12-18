A menos de 12 días de finalizar el año 2025, la región Piura reporta un total de 147 homicidios desde el mes de enero hasta mediados de diciembre, según el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). Esta cifra sobrepasa a la registrada en el año 2024, que presentó 116 muertes.

En el 2024, las muertes a manos de sicarios llegaron a 116, aunque no es una cifra baja, en este año se ha incrementado en 31 fallecimientos más. En Piura y Sullana, mayormente.

Para ello, el Sinadef precisó que noviembre es el mes con más decesos cuya cifra llegó a 20 homicidios. Todos a manos de sicarios. En este mes, en menos de 24 horas mataron a tres. Un abogado, un expolicía y un estudiante. Los tres casos en el distrito de Castilla. No obstante, a la fecha no se tiene evidencia de identificación de los asesinos de estas personas. En el caso del abogado Percy Ipanaqué Navarro, las investigaciones continúan para dar con el asesino.

Mientras tanto, le sigue el mes de marzo con 16 muertes, julio y septiembre con 13 homicidios (cada mes), junio con 13, febrero 12, enero, mayo y octubre con 11 muertes cada uno, agosto 7, abril 9 y en lo que va de diciembre con 6 crímenes. En total son 147 homicidios en esta región.

En tanto, la ciudadanía espera mayor seguridad en las calles, menos extorsiones y asaltos, mientras que los especialistas exigen estrategias para disminuir los actos delincuenciales en la región Piura, principalmente en Sullana y Piura que registra mayor cifra de crímenes en este año.