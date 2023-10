Los pobladores de la urbanización El Chilcal realizaron una protesta y bloqueo de la avenida Grau para exigir la celeridad en la obra de la cámara de impulsión de las lluvias a tan solo dos meses del anunciado Fenómeno El Niño. Los pobladores piden la presencia de la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hannia Pérez, y de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Desde las 8 de la mañana, los moradores se apostaron en la avenida Grau con carteles y pancartas en mano, para exigir a viva voz acelerar los trabajos de la cámara de impulsión para evitar que nuevamente se inunden tal como ocurrió con el fenómeno El Niño del 2017 y las lluvias registradas por el ciclón Yaku y el Niño de este año.

“Es preocupante la situación porque hasta el momento no ejecutan la obra, cuando se inunda la zona perdemos absolutamente todo. Estamos indignados porque todo el tiempo llegan los presidentes, los ministros, a tomarse fotos y no hay solución. No queremos más inundaciones”, indicó Sergio Calderón.

LEE TAMBIÉN || Policía y taxista mueren en fatídico accidente en Piura

Calificaron como una “incapacidad” por parte de las autoridades tanto del nivel central, regional y local. “Lo único que hace el ministerio de vivienda es limpiar el dren, solo lo maquillan, esto ya indigna”, agregaron.

Solicitaron la renuncia inmediata de la ministra de Vivienda, Hania Pérez, porque no les da solución. Además pidieron la inmediata solución al problema del colapso de desagües.

Al respecto, el gerente de la EPS Grau, Marco Vargas, informó que el día jueves se reunieron con los funcionarios del ministerio de Vivienda, se conoció que las bombas de la línea de impulsión están obsoletas.

“Hemos dispuesto para solucionar el aniego de desagües compraremos 23 equipos de bombeo. Para mañana (hoy) llegará la ministra de Vivienda para la entrega de dinero para la compra”, dijo Vargas.

TE PUEDE INTERESAR

Los casos de dengue se duplican en la región Piura

Equipo especial busca a policía acusado de matar a un joven taxista en Piura

Piura: Abandonan a dos cachorros en la puerta del centro veterinario municipal

Rompemuelles antitécnicos: peligro y tortura en las vías públicas de Piura