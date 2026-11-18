A casi una década de haberse concluido la nueva infraestructura del colegio Santa Isabel, espacios como la piscina y el gimnasio siguen sin operar de forma continua, según constatamos recientemente en el plantel. Esta situación perjudica directamente a cerca de 3600 estudiantes, quienes continúan privados de utilizar estos ambientes.

La piscina

En una reciente visita a estas instalaciones, Correo comprobó que la alberca luce vacía, con los accesos cerrados y convertida en un elefante blanco.

“Esa piscina es muy honda, ahí se van a ahogar los alumnos, encima las duchas están en el segundo piso cuando deberían estar en el primero”, dijo un exalumno que prefirió no revelar su nombre.

Al respecto, en una inspección de 2023, la Contraloría halló la piscina inoperativa debido a que su sistema de calentamiento nunca funcionó, además de detectar filtraciones y empozamientos de agua en el cuarto de máquinas.

Y en el gimnasio -actualmente-, decenas de máquinas permanecen inoperativas y cubiertas de polvo, deteriorándose con el paso del tiempo sin que nadie pueda utilizarlas.

A ello se suma el visible deterioro de algunos tramos de la pista atlética y de varias puertas en los servicios higiénicos. Asimismo, los ascensores permanecen averiados a la espera de que la entidad responsable asuma su reparación.

Al respecto, la directora del plantel, Mabel Canorio, reconoció las deficiencias existentes, pero que “su gestión está haciendo lo posible para evitar el deterioro de los ambientes y los equipos. A su vez, pidió que el Gobierno Regional Junín resuelva cuanto antes el impasse”.

Según información pública, la falta de liquidación (hasta 2023) se dio por controversias y procesos de arbitraje, ampliaciones presupuestarias cuestionadas, observaciones físicas y penalidades y un desfase financiero.

Haciendo un recuento hallamos que la edificación de la nueva infraestructura comenzó el 2015 con 76.7 millones de soles. Después de varios adicionales la obra llegó a los 90 millones incluyendo el mobiliario. Finalmente cerró con un monto largamente superior a los 100 millones, debido a laudos arbitrales, supervisión y gastos administrativos derivados de los retrasos.

Versión del Gobierno Regional de Junín

Rony Vejarano, exgerente de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, se mostró sorprendido por el estado actual de la piscina y el gimnasio.

“La directora no sabe nada. Desde el 2016 nadie quiso liquidar esa obra; en 2023 yo la liquidé e hice la transferencia del caso, incluso hubo una ceremonia con la presencia del exdirector del colegio, Carlos Huamán”, declaró.

Añadió que no existe impedimento alguno para utilizar dichos espacios, pues la infraestructura ya fue transferida al Ministerio de Educación.

“La piscina no funciona porque para usarla se requiere gas para calentar el agua, y llenar el tanque cuesta unos 40 mil soles”, explicó.

Más inversión

“Con el gobernador Zósimo Cárdenas hicimos el mantenimiento de las bombas de la piscina, el techado de cuatro canchas deportivas y las cocheras de los buses, además del pintado general del colegio y el parque Sebastián Lorente; todo con 3 millones de soles y su respectiva liquidación. Esa vez dejamos funcionando esos ambientes”, finalizó.