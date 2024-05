Para exigir la culminación de diversas obras inconclusas como los puentes intervenidos, servicios básicos de agua y desagüe, mercado, hospital y otros, un considerable grupo de pobladores de la provincia de Leoncio Prado llegaron ayer a la ciudad de Huánuco e hicieron un plantón en Gobierno Regional y se movilizaron por las calles.

“Hemos salido de Tingo María con una torrencial lluvia y cuando hemos llegado a Huánuco nos ha recibido un esplendoroso sol, Dios está con nosotros, gracias a los empresarios, amas de casa, estudiantes y dirigentes de diferentes centros poblados de Leoncio Prado, que estamos exigiendo la pronta atención”, refirió César Delgadillo Murillo, dirigente del Comité de Lucha representante de Tingo María.

Mientras que el dirigente Raúl Maguiña, sostuvo que exigen que el pueblo se ponga de pie, para buscar el desarrollo. “Desde que ha asumido al Gobierno Regional Antonio Pulgar, simplemente nos ha traído esperanzas expectativas y no tiene cuando terminar, parece que no respeta al pueblo, lo que hizo ayer (martes 21 mayo) en Tingo María fue llevar una lluvia de ofrecimientos de millones, simplemente su intención no era eso sino la de opacar la lucha del 22 de mayo”, dijo.

Basta ya

“Es momento de despertar no podemos seguir tolerando y que el gobierno siga diciendo hay millones para cada obra, que a la final la provincia de Leoncio Prado se ha convertido en un cementerio de obras públicas paralizadas, eso no lo podemos permitir, ¡Basta, ya!”, manifestó.

Asimismo, los manifestantes indicaron esperan en Tingo María al gobernador regional el 12 de junio con toda su comitiva, pero hablarán con sus técnicos, que ya no creen en los discursos del gobernador calificaron de “superficiales de lluvia de millones, ya no le creemos. Antes Pulgar ofreció miles de cosas, que a un año y cinco meses de su gestión no se ve nada, pero si hay un desgaste totalmente del presupuesto con los paseos que se dan con toda su comitiva y eso no puede ser”, expresó.

Amenaza

Los dirigentes en medio de su protesta, indicaron que el 12 de junio será la última vez que el gobernador visite Leoncio Prado, “si no está en la capacidad de resolver los problemas, a partir de esta fecha aprueba o desaprueba lo que tenga que decir ese día, Pulgar y comitiva no ingresará nunca más a la provincia y veremos la forma que esos proyectos pasen al Gobierno Central”, dijo.

Tras indicar que el gobernador ha manchado la carta de presentación que tenía Tingo María, con el punto turístico de la Alameda de la República, donde están invirtiendo con un presupuesto de 15 millones. “Pulgar, no ha podido encontrar un equipo técnico de profesionales capaces. ¡Basta de engordar con el presupuesto del pueblo!, Leoncio Prado ha despertado y demás provincias sumemos y exijamos calidad en las obras”, acotó.

