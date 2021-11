Luego que todos los despachos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Junín se declararon en emergencia asegurando que no pueden atender la creciente carga laboral ante la falta de personal y recursos logísticos, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Junín, Francisco Pariona Aliaga, señaló que lo que buscan es presionar para ser atendidos.

apoyo. El fiscal señaló que la presidencia ha estado apoyando al Subsistema Anticorrupción del Distrito Fiscal de Junín, sin embargo, precisó que quien tiene que resolver los pedidos de estos fiscales es el fiscal superior coordinador de este subsistema, Omar Tello.

Informó incluso que en el tema de ambientes se les está habilitando un nuevo local entre las avenidas 13 de Noviembre y Huancavelica y allí solo falta el cableado para que se puedan trasladar.

La falta de personal fiscal depende de un tema presupuestal y al impedimento de contratación CAS.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Fiscal Zoraida Ávalos y la JNJ bajo lupa por denuncia

“No voy a decir que no me interesa las fiscalías anticorrupción, pues forman parte del Sistrito Fiscal de Junín. Lo que ellos quieren es presionar para que sus pedidos sean atendidos, pero se les ha apoyado. Los casos avanzan en la medida que ellos hagan una buena gestión, no sé porque los casos de Junín se tienen que ir a Lima. Lo que se ve es que están incómodos con esto porque se cree que no son capaces en Junín de llevar estos casos”, dijo la máxima autoridad fiscal.