Cerca a las 23:00 horas del domingo 28 de mayo, por inmediaciones del Parque del Niño de la ciudad de Azángaro, una adolescente fue secuestrada, dopada y presuntamente abusada sexualmente.

A esa hora, el personal de Serenazgo de la comuna azangarina, cumplía su acostumbrada ronda, cuando desde la base central se les comunicó que, una mujer denunció el secuestro de su hija. Ante la alerta, los Hombres de Azul, se movilizaron en dos patrulleros y motocicletas, para emprender la búsqueda de la adolescente. A esta tarea se sumó el papá de la víctima, Percy C.A.

Abandonada

La búsqueda dio sus frutos, cuando, cerca a la medianoche, los serenos ubicaron a la menor, sentada en el piso y llorando, a la altura del estadio César Raúl Carrera. Ella les contó a los agentes de Serenazgo que, fueron dos sujetos a bordo de un auto negro quienes la subieron a la fuerza. “Me golpearon, me doparon y ya no recuerdo que otras cosas me hicieron”, contó la adolescente.

A bordo de un patrullero, la afectada fue trasladada al hospital de Azángaro, donde fue atendida por el personal médico. De este hecho también tomaron conocimiento efectivos de la Policía.