Comunicadora, actriz, comediante, conductora de radio; Gachi Rivero nunca le ha puesto límites a sus sueños, por eso, aunque no se lo imaginó, en 2025 le da la bienvenida a una nueva faceta: la de escritora, que hoy recibe entusiasmada y muy feliz.

Gracias a sus 16 años en la radio, y a una secuencia que le ha dado gran popularidad entre los niños, Gachi tiene entre sus manos “Camino al cole” (Planeta Junior), su primer libro que contiene historias para esos niños que aman las aventuras, los juegos, los misterios y disfrutan de personajes entrañables.

“Los cuatro últimos años que estoy en radio Planeta, de 7 a 10 de la mañana, nació la idea de acompañar a los niños en su camino al colegio. Gracias a esa propuesta me empezaron a mandar sus audios con chistes, adivinanzas, canciones, entregas que se podían difundir en la radio”, cuenta la conductora sobre las raíces de su primera aventura literaria.

Es allí donde empezó todo... A partir de esa empatía con los niños en el programa, yo dije, necesito conocer a estos pequeños que todas las mañanas mandan sus audios. Fue así que hicimos el show de ‘Camino al Cole’ en el Canout con mucho éxito y se ha convertido en un espectáculo que seguimos presentando. A partir de allí, Editorial Planeta me busca para hacer una historia de Camino al Cole.

¿Y lo aceptaste de inmediato? Planeta me buscó hace varios años, en realidad, como hace cinco años, pero yo no sabía de qué escribir. Yo les dije, no sé, ¿qué historia voy a contar? ¿Qué tipo de libro? Les respondí, no sé, voy a pensar, y ahí quedó. Años después, a raíz de Camino al Cole, me buscan nuevamente y ya pues, ahora sí encontré un motivo, me animé y ya.

¿A qué crees que se debe esa empatía que tienes con los niños? Creo que es debido al juego con ellos, me pongo de igual a igual. Siempre he tenido mucha empatía con los niños, pero nunca los he subestimado, yo creo que el niño te entiende cuando le hablas como un adulto, no tienes que pensar que les debes hablar de distinta manera. Hoy los niños se manejan de otra forma.

"Mi libro va a niños que ya saben leer, pero también a los padres. El leerle un cuento a tus hijos antes de dormir o en la tarde, no debería ser algo que ya no se practique", dice Gachi Rivero.

¿Qué has descubierto escribiendo Camino al Cole? Que se pueden escribir miles de historias. Me he divertido muchísimo haciéndolo, agregándole humor también al libro, porque además hago stand up, entonces me gusta meterle comedia, humor. Lo que sí le dije a Editorial Planeta es que necesitaba que sea un libro que no solamente sea de texto, porque yo he sido lectora en mis épocas infantiles y no me gustaban los libros que eran puro texto, me aburrían.

¿Hoy, los niños te siguen en la radio y dejan por un buen momento los juegos interactivos? Es sorprendente que los niños escuchen radio en estos tiempos. A mí me llaman niños de 3 y 4 años que a veces ni se les entiende muy bien lo que hablan y están escuchando radio, un medio de comunicación que mucha gente diría ya fue. Con la aparición de las herramientas digitales la gente cree que la radio ha pasado de moda, pero es un medio que te acompaña, siento que lo que yo hago es acompañar a los niños en su camino al colegio y hacerlo más divertido.

Leer también debería ser divertido y no solo para los niños. Mi libro va a niños que ya saben leer, pero también a los padres. El leerle un cuento a tus hijos antes de dormir o en la tarde, no debería ser algo que ya no se practique. Vemos mucha gente que sale con sus hijos y les enchufan el celular. Toma la tablet, mira tu serie, con el cuento de que no fastidies, ¿por qué no le das un libro?

¿Y estás pensando en una segunda entrega de Camino al Cole? Me gustaría, tras el proceso del primer libro me he dado cuenta que se pueden contar infinitas historias. Además, quiero que el libro sea una puerta abierta para decirle a los niños que lo que te imaginas en tu cabeza lo puedes plasmar. Puede ser una historia súper divertida, entretenida, lo que desees, pero que transmita algo, solamente es cuestión de hacerlo.