Tragedia. Un violento choque frontal entre un bus y un vehículo minivan, en la vía Juliaca-Arequipa, causó la muerte de 5 personas, entre ellas dos menores de edad, además de 6 heridos de gravedad, quienes fueron trasladados al centro de salud de Santa Lucia, luego referidos al hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca.

El accidente ocurrió en el sector de Lagunillas, en la jurisdicción del distrito de Santa Lucia, provincia de Lampa. El bus de la empresa de transportes Turismo con placa de rodaje CRS-075 colisionó contra la unidad de matrícula V9O-697.

Según información preliminar, en el lugar dejaron de existir 4 personas y en el trayecto al establecimiento de salud falleció una niña de 2 años de edad.

La peor parte llevó el vehículo minivan, al parecer los ocupantes son integrantes de una familia que se dirigían desde Arequipa a Cusco a participar de una actividad social. Los fallecidos son ocupantes de esta unidad.

Los heridos fueron identificados como: Juvenci Silva Montalvo (30), William Silva Montalvo (32), Ruth Suyco Huaracha (44), Antero Silva Cama (44), además de los menores de iniciales L. S. S. 7 años y B. S. H. 4 años. El director del hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca refirió que una de las menores llegó muy grave con pronóstico es reservado.