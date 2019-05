Ciudadano pasa manutención a tres niñas que no son sus hijas en Juliaca

Una pesadilla judicial es la que vive el ciudadano Josías Baltazar Laura (35), quien, desde hace varios años, viene pagando manutención porque mediante una sentencia el Poder Judicial le adjudicó tres hijos que no son suyos, porque así lo demuestran las pruebas de ADN a las que se sometió particularmente y también por mandato del Juzgado.

Pero la responsable de su pesadilla es la joven Ruth Esther Sánchez Ocampo, natural de Iquitos, quien le está atribuyendo tres hijos al denunciante y tiene un cuarto hijo nada más y nada menos que con el secretario judicial Javier Montesinos Flores quien trabaja en el juzgado que lleva el caso.

Este proceso se inició el 2013, y lo persigue como una sombra, porque en el Tercer Juzgado Civil, no le admiten sus pedidos de exclusión de apellido contra las tres menores, de las que según la madre él sería el padre.

“Lo único que pido es que mi proceso no se dilate más, el secretario judicial que tiene una relación con la demandante, está manipulando los documentos a su antojo para perjudicarme”, dijo.

Pero han pasado varios años y su pedido no es atendido y no acceden a la apertura de sobres para corroborar que las tres menores no son sus hijas. Ya son más de 20 mil soles que el joven depositó a Esther desde antes que salieran las pruebas de ADN.

Histotia. Josías conoció a la joven “charapa” en el 2008, convivieron dos meses y luego se fueron a trabajar a una mina, desde entonces comenzó esta encrucijada de la que no puede salir, porque un secretario tiene injerencia en el proceso siendo juez y parte.

Además, existen audios que revelarían que la mujer reconoce que las menores no son sus hijas y que aparentemente por venganza, le siguió una demanda por alimentos, con el fin de obtener medios económicos.