En octubre del año pasado, Correo, advirtió sobre un sospechoso concurso de contrato de personal en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Puno. La Contraloría también evidenció algunas inconsistencias, sobre todo, en el momento de la calificación.

Era el último tramo del año y el entonces director del referido sector, Cristóbal Mamani Sacachipana, avaló el concurso, contra viento y marea. Es más, antes de terminar su periodo como titular de la entidad, prolongó la estadía de algunos trabajadores, bajo contratos y no adendas, tal cual lo dispone la norma.

En familia

Uno de los que accedió a un puesto a través del convocatoria de personal N°004-2022, fue Omar Herrera Corvacho. En el año 2019, el entonces gobernador Walter Aduviri Calisaya, autorizó interponer acciones penales, en contra de este trabajador por los presuntos delitos de usurpación de funciones, patrocinio ilegal y falsedad genérica. Esto no fue impedimento para seguir en dicha dependencia, pese a que, las bases exigían no tener ningún antecedente penal. No solo eso, pese a ser requisito, no contaba con capacitación en el sistema de administración de transporte, aunque, luego presentó la certificación.

Coincidentemente, en dicho proceso, uno de los afortunados fue, Evert Pérez Arteaga, un personaje muy cercano al subdirector de Equipo Mecánico de la entidad, Víctor Chambi Riquelme. Este último, también tendría un vínculo cercano con Marleni Huanca Coa, quien fue declarada no apta, sin embargo, ella sigue laborando.

Esta publicación buscó saber si el actual director de Transportes, Beto Portillo Calsina, ha revisado la situación laboral de quienes accedieron a un puesto laboral a través del concurso. Quien firma esta nota, le llamó insistentemente, sin embargo, no recibió respuesta alguna durante toda la tarde de ayer.