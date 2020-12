El consejero regional por la provincia de Moho, Walter Condori Peralta, denunció la presunta vulneración de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, según advirtió ante el Órgano de Control Interno (OCI) de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Puno.

La denuncia la hizo luego de una supervisión realizada en la Redes de Salud Huancané, en donde habría detectado que no existe una resolución de constitución de la comisión que califica expedientes laborales, no hay la aprobación de las bases, no tiene documentos mediante los que se ingresan los currículos, no hay documentos que evidencian la calificación de rendimiento de los trabajadores que fueron despedidos, entre otros aspectos.

En tal sentido, pidió que el OCI de la Diresa pueda intervenir, a fin de esclarecer y, si es posible, denunciar las irregularidades.