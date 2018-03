El básquetbol máster ya se vive con todo en la Ciudad del Lago

Síguenos en Facebook y YouTube

En la plataforma exterior (zona oriente) del estadio Enrique Torres Belón, hoy se desarrollará la segunda fecha del XX campeonato de básquetbol categoría máster el cual es organizado por el Comité de Básquet Máster (Cobama), y compiten 15 equipos

Los encuentros serán a partir de las 10 de la mañana siendo el primer partido entre Atlético Bilis vs. Unión Carolina (10:00 horas), Real Carolino vs. Lechugas (11:00 horas), Indios vs. Old Star (12:00 horas), Tower San Carlos vs. Papi Lalo (13:00 horas), Miraflores vs. Toros del Puerto (14:00 horas), Poder Judicial vs. Crazys Ind (15:00 horas), Albatros vs. Strong Boys (16:00 horas). Descansa Independencia.

Los equipos están conformados por destacados basquetbolistas de los años 60, 70 y 80, quienes dieran lustre y gloria a la Ciudad del Lago como: Enrique Garnica, Alfredo Núñez, Rony Chata, El Mafias Lasteros, Kike Rodríguez, Lucio Rosas, Mario Núñez entre otras figuras del básquet.

Recordemos que el campeonato, comenzó extraoficialmente el pasado sábado 10 de marzo con el torneo relámpago de apreciación en donde salió campeón el Club Deportivo Atlético Bilis, dejando en el segundo lugar al Club Deportivo Real Carolino y tercero al Club Independencia.

RESULTADOS. Los resultados de la primera jornada fueron: Miraflores 40-36 Albatros, Poder Judicial 69-40 Toros del Puerto, Unión Carolina 31-24 Real Carolino, Independencia 37-47 Papi Lalo, Atlético Bilis 60-25 Old Star, Tower San Carlos 12-40 Crazys Ind. Descansó el Club Deportivo Lechugas.