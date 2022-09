El candidato a la alcaldía provincial de San Román, Eloy Mamani Zela, ingeniero de sistemas de profesión, por primera vez postula al sillón municipal por el Movimiento de Integración y Revolución Andina (MIRA). En la entrevista a este diario respondió las preguntas sobre algunos problemas que aquejan a la ciudad.

¿Por qué quiere ser alcalde de Juliaca?

Una persona asume las responsabilidades, cuando fui alcalde del centro poblado de Isla hemos presentado muchos proyectos en la Municipalidad y eran arrinconados, igual entiendo que los presidentes de barrios y urbanizaciones buscan solución a los problemas de sus sectores. En mi gestión queremos resolver sus problemas y darle solución en todos los aspectos.

¿En qué aspectos?

Felicitamos a los dirigentes del proyecto integral de agua y desagüe, que es algo vital para la ciudad, eso hay que darle el impulso para que se concretice esta obra y paralelamente presentar documentos para el asfaltado integral de las calles de la ciudad. También se tiene que darle el impulso y gestión para que se ejecute mediante el Gobierno Regional y de nivel central la segunda circunvalación, el puente San Hilarión y otros.

¿En cuanto a seguridad?

Justamente en estas elecciones un poquito se ha elevado la delincuencia, es algo preocupante, esperamos que no esté algún candidato detrás de querer provocar un susto a la ciudadanía, así como los fujimoristas aplicaban en el tema del terrorismo para hacer asustar para ellos ser elegidos, esperamos que eso no sea así. Actualmente la Municipalidad solamente cuenta con más de 200 serenos y eso preocupa hermanos, nosotros debemos incrementar mínimamente a 400 agentes, paralelamente se va comprar más carros para patrullaje, dos ambulancias.

En el tema de transporte y comercio, ¿qué plantea?

En el tema del transporte urbano, hay que hacer mantenimiento de las vías, están abandonadas. En mi gobierno se deben habilitar todos los caminos, si es posible asfaltarlos, asfaltado económico, se puede.

Pero, ¿cómo ordenar?, hay problemas de congestión vehicular

Hay que coordinar con los hermanos de la ORDET (Organización de Transportistas), sentarnos y hacer mesa de trabajo. Porque también todo el mundo quiere pasar por el centro de la ciudad, sino pasan no van tener clientela, paralelo a eso hermanos, los mercados deben coordinar con los transportistas, tantas cosas hay para trabajar, nosotros vamos a darle solución.

¿Qué plantea en el tema del comercio?

Nosotros mientras que no haya dónde reubicarlos, por el momento no se puede tocar ni quitar sus productos.

Entonces, ¿van a seguir en las calles?

Siempre con una capacitación y coordinación con ellos, de alguna manera van seguir expendiendo porque detrás de ellos hay familias, nosotros no podemos botarle por botar, si no llevan un pan a su casa, esa familia de qué van vivir.

Pero, algunos están ocupando vías públicas como calles, veredas

También hay un exceso de parte de los comerciantes que tienen tiendas, ellos deben ser conscientes, vamos a coordinar con los dueños de tiendas

En cuanto el manejo de residuos sólidos, ¿qué plantea?

En ese aspecto, en nuestro plan contempla tener planta de tratamiento, no un botadero, pero nosotros no podemos decir dónde va ser, porque si le voy a decir, todo ese sector no va votar por mí, hay que guardar mesura.

Hay un proyecto avanzando en Caracoto, ¿lo va continuar?

Hay que ver, si las condiciones están dadas hay que apoyar, siempre trabajando con los hermanos de esa zona, si están de acuerdo hay que hacerlo, sino no podemos armar un conflicto social. Hagamos todavía en ganar las elecciones y luego coordinar en el tema, pero sí o sí tiene que haber planta de tratamiento de residuos sólidos

¿Cómo combatir la corrupción?

Sí o sí se debe aplicar el sistema SIGA, tiene que ser municipio electrónico, porque mediante el sistema se puede controlar y no va ver corrupción, mientras no se va integrar al sistema es algo preocupante. Nosotros ni bien ingresamos a la Municipalidad, vamos a pedir que se investigue al señor David Sucacahua, si es culpable de muchas cosas tendrá que irse al penal de la Capilla.