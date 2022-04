La XXI edición de la Copa Correo de Juliaca ya tiene punto de inicio, luego de quedar suspendida por dos años, a consecuencia de la pandemia de la covid-19. La fecha relámpago está prevista para este sábado 16 de abril del año en curso.

Como se sabe, la cancha está ubicada en la exFederación Bancaria de la Ciudad de los Vientos, donde los equipistas se concentrarán desde antes de las 9:00 horas.

La organización, coordinada por Rossy Valero, informó que los partidos programados son: CAMUFA Vs. Los Brothers (9:10 am); Nueva Generación Vs. Corporación América (9:45 am); Malcom Sport Wear Vs. Multiservicios Víctor (10:20 am); Sport YIF Vs. Deportivo Habitat (10:55 am); F.C.A.D. Gestión Pública Vs. Sport 4.0 (11:30 am); C.D. Antamel Vs. Grupo Hito (12:05 m); y Caracoto FC Vs. Los Kikes (12:40 pm).

Inmediatamente se iniciará la segunda fase entre los ganadores, la semifinal y en horas de la tarde la gran final del torneo relámpago.

La organización también comunicó que al campeón y subcampeón se les premiará con dinero en efectivo y trofeos, por lo que la competencia promete estar reñida.

Todos los partidos serán por eliminación simple, por lo que se ha invocado a los delegados a estar a la hora, de manera que no puedan perjudicarse en las presentaciones.

Después, ya se programarán una fecha semanal, donde los jugadores podrán demostrar su talento, sumando puntajes fecha a fecha.