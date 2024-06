La Fiscalía de Tráfico Ilícito de Drogas de Juliaca abrió investigación preliminar en contra de cinco efectivos policiales de la comisaría del distrito de San Juan del Oro, provincia de Sandia, como presuntos autores del delito de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

Los policías investigados son: teniente PNP Elmer M. A., y los sub oficiales Wilfredo T. J., José E. D. R., Marcos G. C. F. y Carlos R. P. P., quienes formarían parte de una presunta organización criminal dedicada a la modalidad de ‘arranche de droga’, la cual consiste en la apropiación de los estupefacientes que se decomisan en operativos policiales no supervisados por un representante del Ministerio Público.

Según las autoridades, los policías investigados, sin comunicar oportunamente a los agentes especializados y al representante del Ministerio Público, el 26 de junio intervinieron un vehículo donde dos personas transportaban 18 paquetes tipo ladrillo, al parecer Alcaloide de Cocaína.

El Ministerio Público viene realizando las diligencias necesarias, a fin de esclarecer la presunta participación de dichos policías en la referida modalidad delictiva de ‘arranche de droga’, informaron desde la Fiscalía.

