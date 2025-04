El ministro de Salud, César Vásquez, anunció que el proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud no será paralizado, pese a que solo presenta un avance del 8.4 % tras cuatro años de iniciado. La decisión, según explicó, fue cancelar el préstamo con el Banco Mundial y continuar con el proyecto utilizando recursos propios del Ministerio de Salud (Minsa) bajo una nueva modalidad de ejecución.

“El financiamiento será presupuesto institucional. Lo que vamos a determinar es la modalidad; como ya no será a través de préstamo para evitar pagar intereses, lo haremos ahora con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o Gobierno a Gobierno (G2G) para ejecutar el proyecto mucho más rápido porque con el banco no venía funcionando. El proyecto no se va a quedar estancado, lo haremos con nuestro dinero institucional y sin pago de intereses”, mencionó.

El ministro señaló que la medida responde a una evaluación técnica ante las deficiencias del modelo de gestión anterior, que incluía un financiamiento compartido de S/500 millones: S/255 millones del convenio con el Banco Mundial y S/245 millones del Minsa. Además, la Contraloría ha emitido 35 informes relacionados al proyecto.

Vásquez subrayó que la decisión responde a la necesidad de una obra efectiva y que, bajo el esquema actual, no era viable lograrlo. En ese sentido, destacó la intención de ejecutar el proyecto de forma más eficiente, libre del pago de intereses y de las restricciones del préstamo.

Respecto a la contratación de Consuelo Perales Mesta como coordinadora general de la Unidad Ejecutora 004, el ministro precisó: “Ella está contratada para el cierre del proyecto”, y agregó que cumple con el perfil técnico y que “no tiene nada ver con un tema político”.

Finalmente, el titular del Minsa reafirmó el compromiso del sector con una ejecución eficiente: “Este proyecto lo llevaremos adelante con el financiamiento del presupuesto institucional, lo que garantiza una operación de este proyecto sin pago de intereses y sin estar sujetos a las normas lesivas del prestamista”.