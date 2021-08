Hasta las 20:00 horas de ayer sábado duró la segunda Vacunatón Regional contra la COVID-19, que se ejecutó en las 11 redes de salud de la región. La actividad empezó desde las 8:00 horas y se extenderá hasta hoy 29 de agosto.

El titular de la Dirección Regional de Salud Puno, Jorge Enrique Sotomayor Perales, informó que el proceso de vacunación es para aquellos que tienen 30 años de edad a más. Asimismo, se continuará cerrando brechas respecto a personas adultas que no hayan sido inoculadas hasta la fecha por diversos motivos.

“Mi felicitación a todos, ahora tenemos que seguir administrando la vacuna contra la covid-19 a todos, para nuestra gestión, por el momento, nuestra prioridad es la inmunización a todos”, señaló el director en la reunión de coordinación.

La autoridad invocó a los pobladores que tienen 30 años a más, a acercarse a los puntos de vacunación que serán establecidos por cada una de las Redess de Salud. “Por favor, acudan a vacunarse, las vacunas que se vienen aplicando en el mundo y en nuestro país, son seguras y gratuitas, si nos vacunamos salvamos nuestras vidas y de nuestras familias”, declaró Sotomayor Perales.

Puntos de vacunación

En la ciudad de Puno, el punto principal de vacunación fue el colegio Glorioso Nacional San Carlos , que está ubicado en el parque Pino de esta localidad. Allí, se formaron largas colas de parte de los interesados.

La Vacunatón Regional, sin embargo, no tendría dosis suficientes porque, según nuestras fuentes, las diferentes redes no están digitando el avance de la inmunización, por lo que oficialmente las dosis administradas a los pobladores no se registran rápidamente.

Esto tiene como consecuencia que el Ministerio de Salud (MINSA), considere que no hay avance real, cuando los almacenes de los establecimientos de salud, están prácticamente desabastecidos de dosis.