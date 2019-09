Hoy definen recorrido de veneración de la virgen de Las Mercedes

Síguenos en Facebook

A diferencia de años anteriores, esta vez existe discrepancias sobre la ruta por donde se venerará a la virgen Las Mercedes, patrona de Juliaca. La comisión especial de la municipalidad anunció para hoy una rueda de prensa en la que ratificarían que la devoción con danzas sea en otro sector de la ciudad y que no afecte al Centro Histórico.

David Vargas Valencia, párroco de La Merced, aseguró que existe un acuerdo entre la comisión de la comuna y los alferados para que hasta hoy la municipalidad realice una serie de acciones de mejoramiento del nuevo recorrido de las danzas que propusieron las autoridades, que consiste en la avenida Tacna, jirón Ramón Castilla, plaza Zarumilla y jirón Azángaro.

Según el religioso, los alfererados dijeron que en el caso de no haber mejoras, alrededor de 30 agrupaciones folclóricas bailarían por la ruta habitual de todos los años, es decir por Mariano Núñez y plaza Bolognesi. Vargas Valencia, sin embargo, aclaró que la imagen principal de la Virgen no será llevada a otro lugar que no sea frontis del templo, el mismo que fue acuerdo del consejo parroquial.

“No necesariamente pueden hacer su veneración frente a la imagen principal, pueden hacerlo frente a otras réplicas que tiene cada conjunto”, expresó.

Agregó que esta decisión se tomó por el valor histórico de la imagen de la Virgen, que data de unos 70 años y es considerado como patrimonio cultural del pueblo.

Pese a que los integrantes de la Hermandad de Las Mercedes y los alferados pretenden danzar por el mismo recorrido de años anteriores, las autoridades del municipio de Juliaca dijeron que harán respetar una ordenanza municipal, que prohíbe todo tipo de actividades no oficiales en las plazas de Armas y Bolognesi. Por esta razón propusieron una nueva ruta, que no incluye a Bolognesi.