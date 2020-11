Los consejeros, integrantes de la comisión de fiscalización del Consejo Regional de Puno, llegaron a la obra del Hospital Materno Infantil de Juliaca, donde comprobaron que los trabajos están paralizados y existen fisuras en la infraestructura.

Jorge Zúñiga, presidente de la Comisión, refirió que luego de recibir el informe del residente de la obra, se sabe que los trabajos están paralizados y podría reanudarse luego del 15 de noviembre de este año.

Los responsables de la infraestructura señalaron que hasta el momento la obra tiene un avance físico de 26% y avance financiero del 44%, existiendo un desfase que está en evaluación. Este proyecto debió culminar en este año, pero por falta de presupuesto es imposible.

Señalaron que el ejecutivo del Gobierno Regional deberá programar un presupuesto de 60 millones para culminar su ejecución.

“Elefante blanco”

Mientras el consejero regional, Pelayo Cuba Pérez, representante de la provincia de Azángaro, sostuvo que las fisuras que se divisan en esta infraestructura son la herencia de la gestión del exgobernador regional, Juan Luque Mamani.

Asimismo, advirtió que una vez culminada, está obra podría convertirse en un “elefante blanco”, ya que no podría entrar en funcionamiento por falta de agua y saneamiento.

“Vamos a imaginar que se termine la obra, pero no va entrar en funcionamiento, no existe agua y desagüe, no existe expediente técnico para estos servicios. No sabemos cómo se aprobaron estos proyectos”, expresó. Luego llamó mentiroso al exgobernador, Juan Luque Mamani, quien señalaba que el tema de saneamiento ya estaba solucionado.

El hospital Materno Infantil de Juliaca es una obra que es arrastrada desde la gestión de Hernán Fuentes Guzmán, luego Mauricio Rodríguez, Juan Luque Mamani y ahora en la gestión de Agustín Luque.