El líder del Partido Etnocacerista, Antauro Humala Tasso, tuvo una actitud belicosa ayer contra los periodistas de una emisora en la ciudad de Juliaca, luego que no soportara que al aire mencionaran que llegó tarde a una entrevista que estaba pactada para las 6:30 de la mañana.

El conductor del programa, David Mamani, fue interrumpido en plena transmisión, y al aire indicó que el personal de seguridad del gestor del “Andahuaylazo” habría arrebatado un celular e incluso habrían borrados fotos y videos del equipo.

“En estos momentos estamos siendo objeto de agresión de parte de la gente de Antauro Humala, que se acaba de llevar nuestro celular, ahora lo está devolviendo. Estamos trasmitiendo ahora en vivo, qué pena (…) un poco más y nos agarra a golpes”, comentó Mamani.

“¿Me van a dar permiso o no? ¿Me has llamado la atención porque he llegado tarde? Estoy viniendo acá y me llaman la atención”, dijo Humala muy ofuscado, atemorizando también al resto del equipo de producción.

Horas más tarde realizó una conferencia de prensa en la que sugirió el encarcelamiento de expresidentes corruptos, una nueva Constitución Política del Perú, el rechazo al Congreso de la República, entre otros.

Periplo

Antauro Humala llegó el sábado último a la región Puno, y visitará varias provincias hasta el 30 de septiembre. En su periplo participa de mítines en busca de simpatizantes con miras a las elecciones del 2026.