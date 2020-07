Juliaca: Asesino de comerciante antes ya le habia robado, pero sexagenario volvió a confiar en él

El comerciante Máximo Neyra Mitma (63), a pesar del robo de dinero que sufrió antes por Franklin Cahuapaza Condori (21), volvió a contratarlo como ayudante de venta de ropas en su tienda, sin imaginar que en esta “segunda oportunidad” su empleado asesinaría y descuartizaría de manera más cruel junto a su cómplice, Ronaldo Choquehuanca Masco (22).

Melisa Neyra Valencia (20), hija del comerciante fallecido, llegó desde Lima y reveló que Franklin desde adolescente trabajaba para su padre, pero fue retirado por robarle mercadería y dinero avaluado en 5 mil soles. Pese a ello, el individuo insistía volver a laborar con el comerciante, hasta que la primera semana de junio el sexagenario aceptó tomarlo nuevamente como ayudante.

“Sabía que desde junio volvió a trabajar con mi padre. Yo tenía desconfianza porque antes este chico (Franklin) ya le había robado, pero mi padre decía que no encontraba otra persona para que le ayude y volvió a tomarlo otra vez a Franklin”, narró la joven.

Cadena perpetua

Melisa, quien llegó a Juliaca junto a su otra hermana, cree que Franklin planeó todo para asesinarlo y robarle su mercadería y maquinarias, que están valorizados en cerca de 100 mil soles. “Él (Franklin) sabía que mi padre vivía solo, sabía de sus movimientos, por eso estoy segura que planeó todo. Pido a las autoridades que condenen a una cadena perpetua porque este sujeto y su cómplice son un peligro para la sociedad”, añadió.

Contó que ella mantenía constante comunicación con su padre. “La última vez me comuniqué por teléfono fue el 22 de junio. Luego no me contestaba, solamente respondía por whatsapp hasta 30 de junio y esa fecha perdí contacto porque su teléfono estaba apagado”, narró.

Refirió que, ante tal hecho, logró comunicarse con sus amistades de su progenitor, quienes dijeron que la tienda estaba cerrada y solamente veían a Franklin, sacando mercadería. “Me causó mayor preocupación y pensé que mi padre sufrió algún accidente, pensaba encontrarlo con vida”, narró.

Melisa, cuando llegó a Juliaca, consiguió el número de teléfono de Franklin y llamó pidiendo que entregue la llave de la tienda de su padre. Citó para encontrarse en la esquina del jirón Libertad y Moquegua, donde la policía lo detuvo y esclareció el terrible crimen, que conmovió a la población.

Máximo Neyra, conocido cariñosamente como “Pepe”, llegó hace 10 años a Juliaca como vendedor ambulante. Luego se convirtió en próspero comerciante, hasta tener tiendas en el jirón Moquegua y conseguir amistades.