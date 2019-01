Menor asesinado ganó varias medallas como deportista y en matemáticas

Síguenos en Facebook

Los familiares, amigos y compañeros del menor de 14 años quien murió descuartizado y sin miembro viril, ayer en el exterior de la morgue exigieron justicia para el Jampier, aclarando además que él era un estudiante aplicado.

La madre del adolescente, Ana Gonzales, estaba destrozaba y hasta el momento no se explica cómo existe personas que cometieron este horrendo crimen, ahora solo pide que las autoridades esclarezcan los hechos.

La familia no sospecha de quien pudo haber matado al menor, quien no libaba licor, tampoco era de salir en las noches, extrañamente ese día su madre se comunicó hasta las 09:00 horas con él y desde entonces no supo más hasta el día siguiente.

Portando pancartas y gigantografías donde se observa al menor con el uniforme del colegio Alexander Fleming, exigieron justicia y pidieron que encuentren a los autores.

El docente Rolando Zamudio de la institución educativa donde estudiaba el menor, resaltó que ganó varios concursos de matemática y disciplinas deportivas, y por ende, varias medallas.

“Ganó rompe cocos que es un concurso de matemática, también ganó el concurso en toda la ciudad de comunicación y era el segundo mejor alumno de todo el tercer grado que culminó en el 2018”, destacó su educador.

El día que desapareció salió para asistir a su academia de computación a la que su madre lo había matriculado para que siga aprovechando las vacaciones en prepararse académicamente, sin imaginar que iba ser víctima de desquiciados criminales.

Ayer retiraron los restos del menor de la morgue para ser velado por sus parientes. Mientras que los agentes del Departamento de Investigación Criminal aun no obtienen resultados.

Los peritos de Criminalística levantaron algunas huellas en la escena del crimen para ubicar a sospechosos.