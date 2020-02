Pasajes se elevaron “por los cielos” por festividad Virgen de la Candelaria

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca, estimó que el tráfico de pasajeros se incrementará en 14% en este terminal aéreo durante el presente mes respecto a febrero del 2019.

La mayor afluencia de visitantes, está claro, se debe a la festividad Virgen de la Candelaria, que en su octava congrega la atención principalmente de turistas nacionales, quienes llegan para danzar en los diferentes conjuntos que participan en cada una de las actividades programadas.

“En el caso de Juliaca, para las festividades de la Virgen de la Candelaria, proyectamos recibir más de 5 mil pasajeros adicionales durante el mes de febrero El año pasado recibimos 37 mil pasajeros y este año superaremos los 42 mil”, indicó el gerente de operaciones de AAP, Carlos Antonioli.

Está claro que, pese a los costos elevados de los pasajes, los jóvenes principalmente, ya alistan maletas para arribar este fin de semana y ser parte del concurso de danzas con trajes de luces el día domingo 9 del presente mes y de la veneración y parada que tendrá lugar los días lunes 10 y martes 11.

El costo de un pasaje aéreo ahora mismo (solo de ida) está en US$ 364 dólares. La variación en los costes para la vuelta varía entre US$ 107 y US$ 179 dólares. La misma situación se presenta en el caso de quienes elijan viajar por tierra. Los costos de los pasajes a partir del día de hoy se han incrementado en prácticamente un 50% y se prevé que el fin de semana sea del 100%. De acuerdo a las proyecciones y revisando los costos de pasajes en la principal línea aérea que opera en la ciudad de Juliaca, la subida es del 2 al 13 de febrero, posterior a esta fecha los pasajes vuelven a su costo normal.

De la misma forma, la mayoría de reservas en los principales hospedajes se han agotado y los viajeros buscan todo tipo de refugios para poder disfrutar de la festividad.