Con la participación de pobladores, lideres de las organizaciones sociales como las rondas campesinas y autoridades de diversos sectores, hoy domingo se desarrolló una reunión ampliada en la Plaza 28 de Julio de Macusani, capital de la provincia de Carabaya, donde el alcalde Edmundo Cáceres Guerra, pidió perdón a Dios y a todos los que se sintieron traicionados y fastidiosos por la reunión sostenida con la presidente Dina Boluarte.

“Si Dios y ustedes me lo permiten, día y noche haré que se haga realidad nuestra universidad para que nuestros jóvenes de Carabaya ya no sigan viajando a otras zonas y se hagan profesionales en su propia tierra”, comentó en la primera parte de su intervención.

“Ese día nos reunimos en Palacio y nos hicieron sentar a todos los alcaldes, y fue cuando le comenté a la señora Dina Boluarte del proyecto de ley de la universidad, que ya sería aprobada en el Congreso y ustedes como Ejecutivo tienen que promulgármelo. En ese momento no tuve una respuesta clara, pero luego le volví a comentar y me dijo que tu universidad en Carabaya será una realidad, esa emoción del momento me ganó”, agregó Cáceres Guerra.

Lo malinterpretaron

Indicó que sus palabras fueron tergiversadas, pues quiso decir: ‘minúsculo grupo de políticos’, nunca refiriéndose a la población. También aclaró que dijo: ‘soldado de la democracia’, no afirmando ‘soldado de Dina’. Sin embargo, consideró que la reunión no se dio en el momento adecuado, por ello dijo sentirse muy arrepentido.

Finalmente, la mayoría de la población presente en la reunión exigieron que este tipo de gestiones se coordine con las autoridades y dirigentes de los distritos para que no haya este tipo de inconvenientes. También respaldaron la gestión que se viene realizando para la creación de una universidad pública y este anhelo no se frustre. Al término de la reunión el burgomaestre indicó que asistirá a otras reuniones de la sociedad civil para explicar estos hechos y le permitan continuar al frente de la municipalidad.

Universidad

El proyecto de ley N°4953/2022-CR, que propone declarar de interés nacional y de necesidad pública la creación de la Universidad Nacional de Ciencia y tecnología de Carabaya (Unacytec) fue recientemente aprobada en la comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. Falta el debate y posterior votación en el pleno. De ser favorable, la promulgación de la ley permitirá comenzar con el proceso de implementación de este centro de estudios.