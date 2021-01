Un grupo de transeúntes de la avenida El Maestro y Cahuide de Juliaca castigó a un presunto ladrón acusado de robar celular a una madre de familia. Tras la golpiza, el sospechoso fue rescatado por los policías.

Este hecho ocurrió la noche del miércoles en las inmediaciones del mercado Pedro Vilcapaza de esta ciudad. La mujer Beatríz S.J (24) caminaba cargado de su bebé, en esa circunstancia un individuo arrebató el equipo celular y huyó con rumbo desconocido. La agraviada pidió auxilio a las personas que caminaban por la zona, quienes lograron atraparlo.

Según testigos, el individuo arrojó el equipo celular al piso y luego trató de negar haber cometido el delito. Sin embargo, los testigos refieren haber seguido varias cuadras y sindicaron a este sujeto que se identificó como Cristobal B.T (42), a quien echaron agua fría y luego golpearon en el piso.

“Te hemos seguido, tu has robado el celular y has lanzado al piso. Ahora el celular no funciona, tienes que pagarle a la señora”, señalaron. El acusado fingió estar ebrio y cojo, pero los pobladores dijeron que minutos antes corría con normalidad.

Los policías de la Unidad de Emergencia llegaron al lugar, quienes luego de dialogar con la agraviada y otros pobladores, trasladaron al individuo hasta la comisaría Sectorial de Juliaca con el objeto de realizar las diligencias y determinar la responsabilidad del hecho. La mujer agraviada también fue trasladada para que formalice la denuncia.

Los vecinos de barrio Túpac Amaru dijeron que de forma constante ocurren este tipo de hechos en este sector por lo que pidieron a los policías y serenos de la municipalidad realizar operativos y patrullaje.