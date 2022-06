La Municipalidad Provincial de Moho registra una serie de atrasos e irregularidades en la ejecución de la plataforma comercial de aquella localidad, lo que podría ocasionar un serio riesgo de incumplimiento de las metas en los plazos establecidos y mayores gastos a las arcas del Estado.

Así lo advirtió la Contraloría General de la República, entidad que precisó que existe un atraso acumulado del 23.16%, a marzo de 2022. También existe un inadecuado control del avance de su programación.

La ejecución consta de la construcción de un área de 2301.17 m2, donde se planifica albergar 380 puestos de venta, además de servicios higiénicos, rampas y áreas verdes. Esta plataforma comercial beneficiará a 91,134 personas y facilitará el servicio de accesibilidad a la adquisición de productos de primera necesidad al por menor en la ciudad de Moho.

Sin embargo, según el Informe de Visita de Control N° 003-2022-OCI/0185-SVC, dicha obra valorizada en S/ 1 132 123.62 está a cargo de la Municipalidad Provincial de Moho y su propósito es la integración social, así como impulsar la economía de la ciudad, y se generen impactos positivos para todos los sectores. Sin embargo, hasta marzo de 2022 la obra debía tener un avance de 70.08% pero en realidad solo se contaba con 46.92%.

La obra tampoco cuenta con los certificados de calidad, lo que genera el riesgo de no garantizar la calidad y no responder a las especificaciones técnicas de acuerdo al expediente técnico.

Otra irregularidad detectada es que se ha incumplido con la presentación de los informes mensuales de febrero y marzo 2022 a la unidad ejecutora.

De otro lado, en la visita realizada por los contralores se advirtió la ausencia del inspector y el personal técnico, poniendo en riesgo la ejecución de obra puesto que se viene llevando sin el debido control de calidad en las partidas ejecutadas, asimismo, se ha efectuado pagos por servicios no prestados de manera efectiva en la obra.En tanto, en el manejo de los bienes e insumos de la obra se alertó que no se viene realizando un control adecuado, tal es el caso de los bincard (nota de registro) que no se encuentran junto a los materiales de la obra, dificultando su ubicación, identificación y consecuentemente el control del movimiento de los materiales.