Durante la madrugada de este martes 4 de noviembre, dos individuos detonaron un artefacto explosivo en la puerta de la oficina de la empresa de transportes “Tierra Brava”, ubicada en la cuadra 18 del jirón Tumbes, en el centro de Juliaca (provincia de San Román, Puno). El estallido ocurrió cerca de la medianoche y provocó daños materiales en el acceso del inmueble.

Cámaras registraron a los presuntos autores

Según la propietaria del predio, al escuchar la detonación salió de inmediato pero no encontró a nadie. Al revisar la cámara de seguridad, observó a dos sujetos: uno hacía de campana mientras el otro colocaba el explosivo en la puerta del local.

Empresa sin amenazas previas, según la dueña

La dueña indicó que “Tierra Brava” funciona desde hace cerca de un año en ese inmueble y que no recibieron amenazas previas, por lo que desconocen el móvil del ataque que dejó daños en la puerta.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria, los policías de la unidad especializada llegaron varias horas después para realizar las diligencias. La afectada exigió una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables.

Preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió la explosión?

En la puerta de la oficina de “Tierra Brava”, jr. Tumbes cdra. 18, centro de Juliaca (Puno).

¿Cuántas personas participaron?

Dos: uno hizo de campana y otro colocó el explosivo, según cámaras de seguridad.

¿Hubo heridos?

Se reportaron daños materiales; no se informó de víctimas en el parte inicial.

¿La empresa recibió amenazas?

No, la propietaria señaló que no hubo amenazas previas.

¿Qué pide la parte afectada?

Una investigación exhaustiva para identificar y capturar a los responsables.