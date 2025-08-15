El Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó 14 meses de prisión preventiva en contra de cuatro policías investigados por robo agravado y otros.

Los suboficiales PNP involucrados son: Sir Wayne Ashley Medina Valdivia, Carlos Fernando Salazar Vilca, Ronald Mauricio Quispe Pozada y Franco Yuliano Barrueta Hinostroza.

Los policías son investigados por los presuntos delitos de robo agravado, secuestro y peligro común en agravio de las víctimas, identificadas con las iniciales P.A.R.C. y P.J.A.D.

El fiscal provincial, Manuel Guarnizo Alfaro, detalló que los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de julio de 2025 en la ciudad de Juliaca, cuando una de las víctimas se dirigía a concretar la compra de un lote, los ahora investigados lo habrían intervenido y enmarrocado para luego revisar sus pertenencias y llevarse la suma de 10 mil soles, entre otros bienes.

Hechos que, tras las diligencias realizadas por parte del representante del Ministerio Público, fueron valoradas en la audiencia de solicitud de prisión preventiva, y los ahora imputados serán trasladados al centro penitenciario que corresponda hasta culminar investigaciones del caso.