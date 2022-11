La directora de la institución educativa secundaria María Auxiliadora de Puno, Yeni Zelmira Cuba Roque, fue puesta a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), al predominar un clima conflictivo con los padres de familia. Ellos pidieron su destitución por no rendir cuentas, no atender las necesidades del plantel, maltratos, entre otros.

Los manifestantes tomaron el local dos días, acusando a la directora de no resolver las deficiencias en la institución, y que tampoco estaría transparentando los ingresos por alquileres y otros conceptos.

Ante la tensa situación por las protestas, el director de la UGEL Puno, David Cornejo Mamani, y el jefe del Módulo Defensorial de Puno, Jacinto Ticona Huamán, sostuvieron una reunión con ellos para mediar en este conflicto.

Presumen que se está malversando el presupuesto de mantenimiento de la institución, porque, a pesar de tratarse de una institución educativa emblemática, su infraestructura se encuentra en estado deplorable.

Indignación

Bastaba con ver el estado insalubre de los servicios higiénicos. “No hay agua potable ni servicio de limpieza” alegaron. También indicaron que las cámaras de seguridad no funcionan y que la directora tampoco habría realizado la rendición de cuentas desde hace dos años.

El representante de la Defensoría del Pueblo, señaló que el mantener los baños tan sucios es denigrante y muy irresponsable. “Esta situación no puede continuar, se tiene que poner manos dura. No hay garantía para la salud de los estudiantes”, dijo indignado Ticona Huamán.

Explicaciones

La subdirectora de primaria, Luz María Gavilano Fernández, dijo que en una asamblea con padres de familia y docentes se realizó una rendición de cuentas, quedando solo pendiente la presentación de boletas y otros documentos que justifiquen el movimiento de dinero de la institución

Para el 21 de noviembre se tiene programado un informe complementario, se mostrarán las boletas. Respecto al alquiler del coliseo, dijo que el dinero recaudado es invertido en el mantenimiento de su infraestructura, y un pequeño monto se estaría reservando para la compra de una motobomba.

Explicó que no hay agua potable porque la empresa Emsa Puno no les provee del servicio desde marzo, debido que habría una tubería matriz dañada cerca del plantel. Para paliar este problema, se abastecen del recurso con camiones cisterna, pero tiene que racionarlo porque no es suficiente para surtir al nivel inicial, primario y secundario.

Acuerdos

Tras la intermediación de las autoridades en mención, se levantó la medida de lucha y se acordó poner a disposición de la UGEL a la directora Yeny Cuba Roque. Se precisó que el cargo que ostenta dicha funcionaria es de encargatura, por tanto, es posible su remoción.

El director de la UGEL Puno informó anunció que desde el 1 de enero del 2023 asumirá la dirección otra persona. Cuba Roque realizará efectuará informe económico complementario y detallado del manejo económico de ingresos propios y de mantenimiento el 21 de noviembre.

En cuanto a los casos de bullying, se rechaza todos los actos de violencia entre estudiantes, por lo que, se informó a los padres de familia los mecanismos y canales de denuncia como el SíSeVe al que pueden acceder para reportar algún hecho.

La Defensoría del Pueblo hará seguimiento ante Emsa Puno para asegurar la dotación de agua por cisternas a toda la institución educativa. Por su parte la dirección del colegio deberá de garantizar la prestación del servicio higiénico en óptimas condiciones de salubridad.