Un fatídico accidente de tránsito, que se registró este domingo, cobró la vida de dos personas. El choque frontal de un camión y un auto ocurrió en el kilómetro 1388+350 de la Vía Panamericana Sur, a la altura de la comunidad Chica Botija, en el ámbito del distrito de Platería, provincia de Puno.

Según los policías, el siniestro involucró a un camión con placa de rodaje X5D-895, conducido por Guido Ruiz Sucari (31), y a un vehículo particular de matrícula X7Q-094. A causa de la fuerte colisión, dos ocupantes de sexo masculino que viajaban en la segunda unidad perdieron la vida de forma instantánea en el lugar del accidente.

Asimismo, otras dos personas resultaron con severas lesiones, por lo que fueron auxiliadas de emergencia hacia el Centro de Salud de Acora y posteriormente derivadas al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno para recibir atención médica especializada.

Efectivos de la Comisaría Rural de Platería y personal especializado de la UPIAT PNP Puno acudieron a la zona para iniciar las diligencias e investigaciones correspondientes conforme a ley.