Por: Feliciano Gutiérrez

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de al menos tres personas tras el choque frontal entre una minivan y un vehículo motocarga, en Puno.

El trágico hecho se registró la noche de ayer a la altura del sector Oquesilla, ubicado en el kilómetro 27 de la carretera que une la ciudad de Juliaca con el distrito de Capachica.

El impacto involucró a un vehículo menor de color azul y a una minivan de la empresa de transportes “Vip Virgen de Fátima”, con placa de rodaje ZDY-959. Entre las víctimas mortales se identificó preliminarmente a Cipriano Díaz y Juana Laquise, quienes viajaban a bordo de la motocarga, mientras que la tercera víctima sería el conductor de la minivan, quien falleció durante su traslado de emergencia al centro de salud más cercano.

Familiares y pobladores manifestaron su indignación ante la demora de las autoridades, ya que la policía y los representantes del Ministerio Público tardaron más de siete horas en llegar a la escena del incidente. Esta dilación postergó significativamente las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y la fijación de evidencias.

Efectivos de la policía especializada y la fiscalía de turno han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas y la responsabilidad de los conductores en esta colisión.

Los restos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue para las diligencias de ley, mientras los deudos exigen celeridad en el proceso de investigación.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad