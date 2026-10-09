El Senado oficializó la autorización para que la presidenta Keiko Fujimori viaje a El Salvador y España entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, con el fin de cumplir una agenda oficial y participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.

La medida fue establecida mediante la Resolución Legislativa N.º 32742, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según la norma, del 28 al 31 de octubre, la mandataria realizará una visita oficial a El Salvador, donde sostendrá un encuentro privado con su homólogo Nayib Bukele y participará en una reunión ampliada con ministros de Estado. Asimismo, tiene previsto reunirse con autoridades salvadoreñas de las carteras de Justicia y Seguridad Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, y Salud.

La agenda también contempla visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, como parte de las actividades programadas durante su estadía en el país centroamericano.

Posteriormente, del 2 al 6 de noviembre, Fujimori viajará a Madrid, España, para participar en las principales actividades de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Entre el 3 y el 5 de noviembre, asistirá a la sesión plenaria, actos protocolares, reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, y encuentros con otras altas autoridades.

La presidenta también participará en las sesiones del Encuentro Empresarial organizadas en el marco de la cumbre. La resolución legislativa lleva las firmas del presidente del Senado, Miguel Torres; de la mandataria Keiko Fujimori y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Durante las ausencias de la jefa de Estado, el primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, quedará encargado del despacho presidencial, conforme al artículo 115 de la Constitución Política del Perú y a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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