A pesar de que el Ministerio Público, en enero del año pasado, difundió una lista de “leyes que amenazan la función fiscal y la administración de justicia”, por muchos conocidas como las “leyes procrimen”, el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, refutó este concepto durante su presentación en la Comisión de Justicia del Senado.

En la sesión en cuestión, que se desarrolló el último miércoles, Chávez Cotrina resaltó que en el caso de estas normas se deben analizar una por una, pues, de lo contrario, hay riesgo de que se caiga en la “narrativa de las famosas ‘leyes procrimen’”.

A modo de ejemplo, mencionó la Ley 31990 –una de las que el Ministerio Público cuestiona de manera corporativa–, relativa a la colaboración eficaz. El fiscal superior sostuvo que está de acuerdo con los plazos que fija.

“La anterior norma no tenía plazo. ¿Cómo es posible que un procedimiento sea administrativo o penal no tenga plazo? Por eso que las colaboraciones eficaces duran 5 o 6 años, hasta se mueren (los investigados). Entonces el plazo es estrictamente necesario”, remarcó.

PRECEDENTE

Jorge Chávez agregó que otro aspecto positivo de esta ley es que establece que las afirmaciones de un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas por los dichos de otro. Resaltó que la Corte Suprema ya lo había estipulado así años atrás.

También se refirió a la Ley 32108, sobre la tipificación de las organizaciones criminales y los requisitos para los allanamientos.

Al respecto, consideró que es atinado que se considere organización criminal a un grupo con estructura compleja y de mayor capacidad operativa, características que la diferencian de una banda.

Añadió que la ley también dispone que los miembros de estas organizaciones deben tener roles correlacionados entre sí. “Es fundamental. No basta con hacer un organigrama y ponerlos”, sentenció.