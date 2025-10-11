El Ministerio Público designó al fiscal Jorge Chávez Cotrina como nuevo Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. La decisión, tomada por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, busca fortalecer la estructura de la institución en áreas clave de la lucha contra la delincuencia.

Así, Tomás Gálvez, restituyó a Jorge Chávez Cotrina como coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, reemplazando a la fiscal superior Fany Quispe Farfán.

La designación fue oficializada este sábado 11 de octubre en el diario El Peruano.

Chávez Cotrina asume un rol ampliado que abarca tres frentes principales: la coordinación de las fiscalías especializadas contra el crimen organizado; la jefatura de la oficina de coordinación y enlace en delitos de tráfico ilícito de drogas (TID); y la responsabilidad del despacho de coordinación con agencias internacionales.

El nombramiento se enmarca en una reorganización operativa para intensificar la persecución de estos delitos. Las nuevas facultades de Chávez Cotrina incluyen la cooperación con entidades extranjeras, contemplando específicamente la coordinación con la sección de asuntos de narcóticos de la embajada de los Estados Unidos de América y otros organismos internacionales que colaboran en la lucha antidrogas en el país.

Anteriormente, el fiscal Chávez Cotrina lideró el despacho de la fiscalía contra el crimen organizado, desde donde encabezó múltiples operativos en coordinación con la Policía Nacional. Su trabajo permitió la desarticulación de organizaciones criminales dedicadas al sicariato, extorsión y tráfico de drogas en Lima y regiones.

La medida se da en un contexto de constantes ajustes en el Ministerio Público, priorizando a fiscales con experiencia en investigaciones de alto impacto para ocupar puestos de liderazgo.