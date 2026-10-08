La ex primera dama Eliane Karp volvió a solicitar a la presidenta Keiko Fujimori que conceda una gracia presidencial a su esposo, el exmandatario Alejandro Toledo. Según afirmó, el estado de salud del exjefe de Estado se ha deteriorado y necesita atención médica especializada.

Al referirse a la salud del exmandatario, Karp expresó: “Mi esposo está muy grave, que ya es el momento de tomarlo en serio”. La ex primera dama detalló que Toledo padece problemas cardíacos, tiene antecedentes de cáncer por el que fue intervenido quirúrgicamente en Estados Unidos y presenta una nueva afección neurológica.

En diálogo con RPP, la antropóloga señaló que el estado de salud del exmandatario demanda especialistas y equipos médicos que, según afirmó, no estarían disponibles para tratar sus diversas afecciones. Además, advirtió que Alejandro Toledo presenta nuevas dificultades cognitivas que requieren una evaluación médica especializada.

“Porque es una combinación de fenómenos muy complejos porque lo siento mucho decir eso, pero no está la expertise, la especialidad y las máquinas necesarias para cuidar todo esto”, sostuvo.

La ex primera dama afirmó que Alejandro Toledo está dispuesto a responder desde su domicilio por las acusaciones en su contra. Por ello, reiteró su pedido a Keiko Fujimori para que considere otorgarle una gracia presidencial.

“Estoy volviendo a pedir a la actual presidenta de Gobierno, por favor, le dé la gracia presidencial a mi esposo antes de que sea demasiado tarde. Renuevo mi pedido por el bien de la familia”, manifestó.

Asimismo, la ex primera dama acusó que Alejandro Toledosería víctima de una presunta persecución política. Al ser consultada sobre los motivos por los que considera que el sistema judicial estaría actuando intencionalmente contra el exmandatario, respondió: “Porque es obvio que es una persecución política”.

La ex primera dama también cuestionó que, según afirmó, no se estén cumpliendo ciertas normas que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas durante un gobierno anterior.

Asimismo, Karp fue consultada sobre si cree que la Corte Suprema estaría demorando deliberadamente el pronunciamiento sobre la casación vinculada al proceso judicial que afronta su esposo.

“Sí, absolutamente. Yo creo que hay venganza metida ahí”, señaló.

Finalmente, Karp exhortó a dejar de lado lo que describió como “odios”, “venganzas” y “persecuciones”. Además, cuestionó el proceder de los fiscales en el proceso judicial que afronta el expresidente Toledo.

“Dejémonos todos de odios, de venganzas, de persecuciones, que dejen de inventar cosas que no son porque los fiscales han recibido órdenes, dar todas las órdenes que han dado”, finalizó.