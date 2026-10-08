La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sesionará este viernes para evaluar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, aprobada por la Cámara de Diputados.

La sesión se realizará desde las 10:00 horas en la sala Francisco Bolognesi del Congreso .

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, convocó al titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; y Vivienda, Mauricio Arnillas.

Los ministros expondrán los alcances de las medidas legislativas propuestas en sus respectivos sectores, vinculadas con la lucha contra la criminalidad y las acciones de prevención y atención ante el fenómeno El Niño.

La Cámara de Diputados aprobó el último martes otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en ambos temas.

La propuesta contempla 20 medidas y deberá ser revisada y aprobada por el Senado para convertirse en ley.

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