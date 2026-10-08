El Ministerio Público solicitó ocho meses de prisión preventiva contra el expresentador de TV Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, en el marco de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos agravado. La acusación contempla actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, vinculados al presunto origen ilícito de su patrimonio y en agravio del Estado.

El pedido fue presentado por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a través de su Segundo Despacho. Esta fiscalía dispuso el pasado 4 de septiembre el inicio de la investigación preparatoria contra Andrés Hurtado y otros involucrados en este caso.

El requerimiento de ocho meses de prisión preventiva fue presentado ante el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que programó para el jueves 5 de noviembre, a las 9:00 a.m., una audiencia “presencial e inaplazable” para evaluar la medida. La diligencia se realizará en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.

Mediante una resolución emitida el pasado 7 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el órgano jurisdiccional señaló que, conforme al artículo 52° del Código Procesal Penal, está facultado para evaluar el requerimiento fiscal mientras se encuentren pendientes de resolver las “cuestiones de competencia” relacionadas con el caso.

Esto se produjo luego de que, el pasado 6 de octubre, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se inhibiera de intervenir en la investigación penal por “falta de competencia objetiva”. En esa misma decisión, dispuso remitir el caso al Juzgado de Investigación Preparatoria de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que se pronuncie sobre los fundamentos de dicha determinación.

Cabe recordar que Andrés Hurtado cumple prisión preventiva en el marco de una investigación por su presunta participación en la entrega de una supuesta coima a la entonces fiscal superior titular Elizabeth Peralta. De acuerdo con la acusación, el pago habría sido realizado por el empresario Javier Miu Lei con el objetivo de recuperar unas barras de oro que el Ministerio Público había incautado a su empresa en 2020.

Asimismo, Hurtado es procesado en otra investigación por su presunta participación en las gestiones realizadas por el futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones en 2019. El trámite tenía como finalidad que el deportista renunciara a su nacionalidad peruana para poder jugar en China.