El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado, integrado por efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de articular las capacidades del Estado frente a las organizaciones criminales.

Rafael Belaunde sostuvo que el Estado debe dejar de actuar solo de manera reactiva y pasar a la ofensiva contra la criminalidad. “El Estado debe recuperar la ofensiva en esta guerra. No podemos estar a la defensiva o reaccionando permanentemente. Tenemos que tomar la ofensiva e ir tras ellos”, afirmó.

El ministro explicó que el comando reúne a unos 500 efectivos del Ejército, personal de las Fuerzas Especiales Conjuntas y unidades especializadas de la PNP, como la SUAT y el GRECCO.

La estrategia contempla una coordinación con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones vinculadas con la administración de justicia.

Asimismo, señaló que se busca fortalecer la producción de inteligencia oportuna para facilitar operaciones coordinadas contra las organizaciones criminales, además de implementar un programa de rastrillaje urbano.

Rafael Belaunde señaló que la estrategia busca devolver la tranquilidad y garantizar el Estado de derecho, frente a extorsiones, cobros de cupos y violencia criminal.

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