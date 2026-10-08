El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile activó este jueves la alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana de Santiago, debido al fuerte aluvión que se produjo durante la tarde.

El Ministerio de Obras Públicas de Chileinformó que la alerta fue decretada tras la activación de dos quebradas, cuyo desborde ocasionó el aluvión que impactó en el sector de San Carlos de Apoquindo.

De acuerdo con BioBioChile, la alerta roja abarca 10 comunas: Las Condes, Lo Barnechea, San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Colina.

La declaratoria facilitará el despliegue de los recursos y equipos necesarios para atender la emergencia en la precordillera de Santiago, afectada por las intensas lluvias de los últimos días.

Además, se realizarán labores de vigilancia en ríos y quebradas para detectar posibles nuevas emergencias debido al aumento del caudal.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, sostuvo en X que el aluvión ocasionó “una grave afectación” a vehículos y viviendas en la comuna de Las Condes. Asimismo, informó que representantes de diversas instituciones “se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes”.

Estamos enfrentando una emergencia de activación muy rápida en Las Condes con grave afectación a vehículos y viviendas en algunas calles producto de un aluvión de agua y barro. El Delegado ya está en terreno y el Ministro De Grange, el Subdere Figueroa y los distintos equipos del MOP se están trasladando al lugar para tomar medidas urgentes. Me he comunicado con la Alcaldesa San Martin y la Directora de Senapred para informarme de los impactos en la comuna. — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 8, 2026

Por su parte, Carabineros de Chile reportó daños en distintas vías, entre ellas la calle Francisco Bulnes Correa, ubicada en el sector de San Carlos de Apoquindo, una de las zonas residenciales de mayores ingresos de Santiago.