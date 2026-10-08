América Latina y el Caribe mantienen una brecha de desarrollo digital de 21,16 puntos frente a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una diferencia que refleja desafíos para la modernización de los procesos productivos y la competitividad empresarial.

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Digital (IDED) de 2023, elaborado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la región alcanzó un promedio de 46,12 puntos sobre 100, mientras que la OCDE registró 67,28 puntos y la Unión Europea, 66,76.

La distancia no se limita al acceso a nuevas tecnologías. También comprende la capacidad de las organizaciones para integrar información, automatizar procesos y utilizar datos en decisiones relacionadas con producción, logística y distribución de recursos.

¿Qué revela la brecha digital de América Latina frente a la OCDE?

El indicador de CAF muestra una diferencia de 21,16 puntos entre América Latina y el Caribe y la OCDE, mientras que la distancia respecto de la Unión Europea alcanza los 20,64 puntos.

Una de las dimensiones relevantes del índice es la economía digital, que considera aspectos como la digitalización de los procesos productivos, la inteligencia artificial, la innovación y el desarrollo de industrias digitales.

Estas capacidades resultan importantes para las empresas que necesitan coordinar operaciones, administrar inventarios y responder a cambios en la demanda o en las condiciones de producción.

Sin embargo, el índice mide el nivel de desarrollo digital de las economías y no establece, por sí solo, cuánto aumenta o disminuye la productividad de una empresa.

Empresas enfrentan desafíos para convertir datos en decisiones

Federico dos Reis, CEO de INFORM para Latinoamérica, señaló que el rezago digital también se manifiesta en las dificultades de las organizaciones para utilizar la información disponible de manera oportuna.

“Una menor digitalización no significa solamente contar con menos tecnología, sino tener menos capacidad para convertir la información en decisiones oportunas y óptimas”, explicó el ejecutivo.

Dos Reis sostuvo que la fragmentación de datos y la dependencia de procesos manuales pueden limitar las oportunidades de las empresas para mejorar su eficiencia.

Este desafío es especialmente relevante en actividades que requieren coordinar múltiples variables de manera simultánea, como la gestión logística, la planificación de turnos y la administración de inventarios.

Inteligencia artificial y optimización de procesos: ¿cómo pueden ayudar?

El uso de herramientas de optimización, combinadas con inteligencia artificial, permite analizar diferentes variables y evaluar alternativas de operación.

A diferencia de los sistemas que se utilizan principalmente para revisar resultados anteriores, estas soluciones pueden apoyar decisiones durante el desarrollo de las actividades, considerando objetivos y restricciones previamente definidos.

Por ejemplo, una empresa de transporte puede utilizar modelos de optimización para organizar recursos disponibles, mientras que una operación industrial puede aplicarlos a la planificación de turnos o a la distribución de tareas.

La utilidad de estas tecnologías depende de factores como la calidad de los datos, su integración y las condiciones específicas de cada organización.

Logística, aeropuertos y fábricas: sectores con oportunidades de digitalización

Según INFORM, la coordinación de información adquiere especial importancia en industrias donde varias decisiones operativas están relacionadas entre sí.

Entre los ejemplos mencionados por la compañía se encuentran la planificación de personal, la gestión de inventarios y la optimización de procesos en aeropuertos, puertos y fábricas.

En estos entornos, una modificación en los recursos disponibles o en los tiempos de operación puede afectar otras actividades. Por ello, contar con información integrada facilita la evaluación de distintas alternativas.

Las matemáticas avanzadas y la investigación de operaciones también pueden utilizarse para desarrollar modelos que ayuden a asignar recursos de acuerdo con las restricciones de cada proceso.

Transformación digital: de incorporar tecnología a mejorar resultados

Federico dos Reis afirmó que INFORM ha registrado un crecimiento sostenido de su actividad en América Latina, acompañado de un mayor interés empresarial por las soluciones de optimización.

“Durante los últimos años hemos registrado un crecimiento sostenido en la región, acompañado de un mayor interés de las empresas por incorporar soluciones de optimización”, indicó el ejecutivo.

La compañía sostiene que estas herramientas pueden contribuir a mejorar el uso de recursos y apoyar la toma de decisiones operativas y financieras.

No obstante, el material difundido no incluye cifras de incremento de productividad, ahorro de costos o retorno de inversión que permitan cuantificar esos beneficios en empresas específicas.

¿Qué necesita América Latina para reducir su brecha digital?

Los datos del IDED muestran que América Latina y el Caribe todavía se encuentran por debajo de los promedios de la OCDE y la Unión Europea en desarrollo digital.

Desde la perspectiva empresarial, el desafío incluye avanzar en la digitalización de procesos, mejorar la disponibilidad de información y desarrollar capacidades para utilizarla en decisiones concretas.

Para INFORM, la transformación digital debe evaluarse no solo por la cantidad de herramientas incorporadas, sino también por su aplicación en la gestión de recursos y operaciones.

De esta manera, el debate sobre productividad digital se extiende desde la adopción tecnológica hacia la capacidad de las organizaciones para obtener resultados medibles a partir de sus datos.