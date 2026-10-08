China anunció este jueves la postulación de Song Li, especialista en salud materna e infantil, para ocupar la Dirección General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo especializado de las Naciones Unidas.

La candidatura fue confirmada por Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien sostuvo que la decisión refleja el respaldo de Pekín a la cooperación internacional en materia sanitaria.

El anuncio se produce mientras la OMS se prepara para elegir a quien sucederá al actual director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuyo mandato finalizará en agosto de 2027.

¿Quién es Song Li, la candidata de China a dirigir la OMS?

Song Li encabeza actualmente el Departamento de Salud de la Mujer y la Niñez de la Comisión Nacional de Salud de China, según la información difundida sobre su candidatura.

De acuerdo con los antecedentes citados de la OMS, cuenta con 21 años de trayectoria profesional y ha participado como ponente en iniciativas legislativas relacionadas con la salud de mujeres y niños.

Su experiencia se concentra en políticas sanitarias vinculadas con la atención materna e infantil, un ámbito que forma parte de las prioridades de salud pública de numerosos países.

China defiende su candidatura como respaldo al multilateralismo

Durante el anuncio, Mao Ning afirmó que la postulación de Song Li demuestra el compromiso de China con el multilateralismo.

Según la portavoz, la candidatura contribuiría a que la OMS desempeñe un papel más activo en la mejora de la salud y el bienestar de la población mundial.

La propuesta también adquiere relevancia por las diferencias que mantienen China y Estados Unidos respecto de la gestión y el papel de la organización sanitaria internacional.

Salida de Estados Unidos marca el contexto de la elección

La candidatura china se presenta después de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, impulsara la retirada de su país de la OMS tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

Trump ha cuestionado la actuación de la organización, especialmente durante la pandemia de covid-19, y la ha acusado de mantener una relación demasiado cercana con China.

Por su parte, el Gobierno chino ha rechazado esas críticas y ha acusado a la administración estadounidense de eludir sus responsabilidades con la institución.

En este escenario, la elección de una nueva dirección general adquiere una dimensión diplomática, además de su importancia para la coordinación internacional de políticas sanitarias.

¿Quiénes competirán por la Dirección General de la OMS?

Según la información difundida, Song Li competirá con candidaturas procedentes de España, Catar, Arabia Saudita, Bélgica, Indonesia y Botsuana.

La elección determinará quién asumirá la conducción de la OMS después de la salida de Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El actual director general, de nacionalidad etíope, concluirá su mandato en agosto de 2027 y no podrá presentarse a un tercer periodo.

La OMS desempeña funciones de coordinación sanitaria internacional y promueve iniciativas orientadas a ampliar el acceso a servicios de salud y avanzar hacia la cobertura sanitaria universal.

Margaret Chan fue la primera ciudadana china en dirigir la OMS

Si Song Li resulta elegida, se convertiría en la segunda ciudadana china en encabezar la Organización Mundial de la Salud.

La primera fue Margaret Chan, quien ocupó la Dirección General entre 2007 y 2017.

La candidatura de Song Li representa una nueva participación de China en el proceso de selección de la máxima autoridad de la institución.