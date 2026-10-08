El fenómeno climático de El Niño continuará intensificándose hasta alcanzar su punto máximo en diciembre de 2026 y podría convertirse en uno de los episodios más fuertes registrados desde al menos 1950, según advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas.

En su boletín mensual sobre el clima estacional global, la OMM señaló que el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial central y oriental podría provocar temperaturas superiores al promedio en gran parte del planeta, además de alterar los patrones de precipitación.

Estas condiciones aumentarían el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones, en un contexto de cambio climático provocado por las actividades humanas.

El Niño alcanzaría su punto máximo en diciembre

La OMM prevé que las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental continúen aumentando durante octubre, noviembre y diciembre de 2026.

El pronóstico se basa en el consenso de 13 centros meteorológicos nacionales e internacionales y apunta a un fortalecimiento del fenómeno durante los próximos meses.

“El Niño se ha consolidado y se está fortaleciendo rápidamente”, afirmó Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial.

Según la funcionaria, las proyecciones indican una probabilidad prácticamente del 100% de que el episodio persista hasta febrero de 2027.

Temperatura del Pacífico podría alcanzar un récord

Uno de los indicadores utilizados para evaluar la intensidad de El Niño es la anomalía de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial centrooriental.

De acuerdo con los datos difundidos por la OMM, este indicador pasó de 1,6 °C por encima del promedio en junio a 2,5 °C en agosto de 2026.

Para el periodo comprendido entre octubre y diciembre, se proyecta una anomalía cercana a 3,7 °C, lo que superaría el máximo de 2,6 °C registrado durante el episodio de 2015-2016, según el boletín citado.

De confirmarse, el valor previsto marcaría un nuevo récord dentro de la serie de observaciones mencionada por la organización.

¿Por qué El Niño eleva las temperaturas mundiales?

El Niño es un fenómeno natural caracterizado por el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental.

Este calentamiento modifica la circulación atmosférica, los vientos y los patrones de lluvia, con efectos que pueden extenderse a diferentes continentes.

Saulo explicó que El Niño no incorpora calor nuevo al sistema climático, sino que favorece la liberación de energía previamente almacenada en el océano.

“Las aguas de las que se nutre El Niño presentan las temperaturas más altas jamás registradas. En otras palabras, hay más calor que puede liberarse”, señaló.

Sequías e inundaciones entre los principales riesgos

La OMM advierte que el fortalecimiento de El Niño podría alterar las precipitaciones y aumentar la probabilidad de eventos extremos en determinadas regiones.

Entre los efectos posibles figuran sequías prolongadas, lluvias intensas e inundaciones, aunque las consecuencias varían según la ubicación geográfica y las condiciones climáticas locales.

El reporte señala que algunas zonas de Centroamérica ya registran afectaciones por sequías, con consecuencias para los cultivos y los animales.

El fenómeno también puede generar impactos económicos y sociales, especialmente en actividades sensibles a las condiciones meteorológicas, como la agricultura.

El Niño y el cambio climático

El organismo internacional recordó que los efectos de El Niño se producen sobre un planeta que ya registra un calentamiento sostenido debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.

El episodio anterior contribuyó al aumento de las temperaturas globales durante 2023 y 2024, año que registró una temperatura media cercana a 1,55 °C por encima del promedio preindustrial de 1850-1900, según la información citada.

Aunque El Niño suele alcanzar su máxima intensidad entre noviembre y febrero, sus efectos sobre la temperatura media mundial pueden manifestarse con cierto retraso.

El pronóstico de la OMM refuerza la necesidad de mantener la vigilancia meteorológica y preparar medidas de prevención frente a posibles cambios en las precipitaciones y temperaturas.