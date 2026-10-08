La escritora canadiense Anne Carson fue anunciada este jueves 8 de octubre como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, según la información difundida sobre la decisión de la Academia Sueca.

Carson, de 76 años, es reconocida por una obra que combina poesía, ensayo y referencias a la literatura clásica, con una exploración de temas como el amor, el deseo y la desesperación.

La motivación del galardón destaca su capacidad para desarrollar nuevas formas de expresión literaria a partir de un diálogo con las tradiciones antiguas.

¿Por qué Anne Carson recibió el Nobel de Literatura?

De acuerdo con el anuncio atribuido a la Academia Sueca, Carson fue distinguida “por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.

La formulación resalta dos características de su producción: la experimentación literaria y la reinterpretación de textos, personajes y temas procedentes del mundo clásico.

La escritora ha desarrollado una trayectoria que combina géneros y recursos narrativos, alejándose de las divisiones convencionales entre poesía, ensayo y otras formas de escritura.

Anne Carson y su relación con la literatura clásica

La tradición grecolatina ocupa un lugar importante en la producción de Carson, quien recurre a referencias clásicas para abordar experiencias humanas desde perspectivas contemporáneas.

Su escritura explora emociones y conflictos relacionados con el deseo, las relaciones personales y la pérdida.

El reconocimiento anunciado pone de relieve esa combinación de erudición clásica y experimentación formal como uno de los rasgos centrales de su obra.

¿Cuáles son los libros más conocidos de Anne Carson?

Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentra Autobiografía de rojo, publicada originalmente en 1998, que reinterpreta el mito griego de Gerión mediante una historia contemporánea.

También destaca La belleza del marido, de 2001, que aborda las relaciones afectivas y la ruptura matrimonial a través de una estructura inspirada en el tango.

Otras obras representativas son Nox, un trabajo experimental sobre la memoria y el duelo, y Eros, dulce y amargo, donde examina el deseo a partir de fuentes literarias clásicas.

Anne Carson recibió la noticia del Nobel en Islandia

La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, explicó que Carson se encontraba en Islandia cuando recibió la llamada para comunicarle el reconocimiento.

Según Carlberg, la escritora reaccionó con sorpresa y alegría ante la noticia.

Con este galardón, Carson se convierte en la primera escritora canadiense en recibir el Nobel de Literatura desde Alice Munro, premiada en 2013.

El Nobel de Literatura 2026 está dotado con 12 millones de coronas suecas, equivalentes aproximadamente a 1,2 millones de dólares.