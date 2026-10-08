Los cuatro astronautas de la misión Crew-12 regresaron este jueves a la Tierra después de permanecer 235 días a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). La cápsula Dragon que los transportaba amerizó frente a las costas de California, en el océano Pacífico, según la retransmisión en directo de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El descenso se produjo a las 15:34 GMT (10:34 a. m., hora de Perú), tras un viaje de retorno de más de 27 horas desde la estación espacial.

“Estamos muy felices de estar de vuelta en la Tierra tras una misión increíble”, declaró Jessica Meir, comandante de Crew-12, poco después del amerizaje.

¿Cómo fue el regreso de Crew-12 a la Tierra?

La cápsula Dragon completó el descenso sobre las aguas del Pacífico sin contratiempos reportados durante la retransmisión de la NASA.

Los cuatro tripulantes habían partido de la Tierra en febrero de 2026 para cumplir una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional, situada aproximadamente a 400 kilómetros de altitud.

Tras el amerizaje, estaba previsto que la cápsula fuera recuperada por un buque especializado y que los astronautas recibieran una primera evaluación médica a bordo.

Posteriormente, el plan contemplaba su traslado en helicóptero a tierra firme y un vuelo hacia Houston, Texas, donde se encuentra el Centro Espacial Johnson de la NASA.

Sophie Adenot completa 235 días en la Estación Espacial Internacional

Entre los integrantes de la misión se encuentra la astronauta francesa Sophie Adenot, quien completó una estancia orbital de 235 días, según el reporte de la misión.

La información difundida atribuye a Adenot un récord europeo de permanencia continua en órbita, una marca que requiere contrastarse con los registros históricos de vuelos espaciales antes de presentarse como definitiva.

Durante su estancia, la astronauta participó en actividades científicas y operaciones realizadas desde la estación espacial.

La duración de la misión también supone un periodo prolongado de exposición a las condiciones de microgravedad, que afectan diversos sistemas del organismo.

¿Qué efectos tiene permanecer ocho meses en el espacio?

Las misiones espaciales de larga duración pueden provocar cambios físicos relacionados con la ausencia de gravedad.

Entre los efectos documentados se encuentran la pérdida de masa ósea, la disminución de masa muscular, las alteraciones cardiovasculares y determinados problemas de visión.

En el caso de Adenot, el reporte recoge que la astronauta experimentó cambios físicos durante su permanencia en la estación, entre ellos pérdida de flexibilidad y dificultades visuales.

La recuperación de los astronautas después del regreso a la Tierra puede requerir rehabilitación y ejercicios específicos para recuperar fuerza, equilibrio y capacidad física.

Astronautas serán evaluados por médicos tras el amerizaje

Después de una misión prolongada, los astronautas deben adaptarse nuevamente a la gravedad terrestre.

Por ello, la tripulación de Crew-12 será sometida a evaluaciones médicas para determinar su condición física y establecer las medidas de recuperación correspondientes.

El procedimiento incluye revisiones iniciales tras el amerizaje y seguimiento especializado una vez que los tripulantes llegan a las instalaciones de la NASA en Houston.

La duración de la rehabilitación depende de las condiciones de cada astronauta y de los efectos experimentados durante la misión.

Sophie Adenot recuerda sus caminatas espaciales

La astronauta francesa también destacó las experiencias vividas durante las actividades extravehiculares realizadas durante su estancia en la estación.

“Esperaba realizar algunas salidas extravehiculares, pero no contaba con tres seguidas en un lapso de 15 días. Ha sido una experiencia extraordinaria”, señaló Adenot, según el reporte.

La astronauta comparó la sensación de abandonar la estación con abrir la puerta de un automóvil y encontrarse frente a un precipicio.

Las caminatas espaciales permiten realizar tareas de mantenimiento, instalación y revisión de equipos en el exterior de la Estación Espacial Internacional.