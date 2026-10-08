Un aluvión de gran magnitud se registró la tarde de este jueves en el sector precordillerano de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, una de las zonas de mayor exclusividad de Santiago de Chile.

La emergencia se registró alrededor de las 5:00 p.m. (3:00 p.m. en Perú) debido a las intensas precipitaciones y tormentas que provocaron la activación de quebradas y el desborde de un canal en el sector oriente de Santiago. Como consecuencia, un potente torrente de agua y barro descendió por la avenida General Blanche, una de las principales vías de la zona.

La fuerza del caudal derribó árboles y arrastró varios automóviles, tanto estacionados como en circulación. Entre los incidentes más graves reportados por los equipos de emergencia se encuentra el vuelco de un bus del sistema de transporte público RED, situación que generó preocupación entre los residentes del sector.

Debido a los daños materiales ocasionados por el aluvión, las autoridades desplegaron patrullas y equipos de rescate para evaluar las afectaciones en la infraestructura urbana y determinar si había personas atrapadas o heridas.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó en sus redes sociales que el Ministerio del Interior habilitó recursos económicos para contratar maquinaria pesada de manera inmediata y realizar labores de limpieza en las vías. En tanto, la Municipalidad de Las Condes recomendó a los ciudadanos evitar el tránsito por las zonas más afectadas, entre ellas Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

Con el fin de reducir los peligros generados por el fenómeno meteorológico, personal de emergencia y del municipio siguen realizando tareas de limpieza de escombros y contención en la comuna.

Un aluvión afectó este jueves a Santiago de Chile tras intensas lluvias. Las corrientes de agua y barro convirtieron varias avenidas del noreste de la Región Metropolitana en ríos, arrastrando vehículos y árboles a su paso. Fuente: TVN Chile ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/C3cmoEoZnw — Canal N (@canalN_) October 8, 2026

Oye la media cagada en San Carlos de Apoquindo!! https://t.co/uRU9Wci4zI — Javier Merino C. (@jmerino82) October 8, 2026