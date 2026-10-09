La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sesiona hoy viernes 9 de octubre a fin de evaluar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, aprobada por la Cámara de Diputados.

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La sesión inició a las 10:00 horas en la sala Francisco Bolognesi del Congreso.

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, convocó al titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaunde; Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Producción, Juan Carlos Requejo; y Vivienda, Mauricio Arnillas .

Luis Galarreta: Son insuficientes

El premier Luis Galarreta sustentó el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo para acelerar medidas contra la criminalidad, atender los efectos del fenómeno El Niño y abordar problemas estructurales del país.

El jefe del Gabinete indicó que la solicitud comprende ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, modernización del Estado, simplificación administrativa, promoción del empleo, desarrollo productivo, tributación, vivienda y saneamiento . Sin embargo, señaló que el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados solo contempla seis materias y consideró insuficiente su alcance.

Finalmente, precisó que corresponde al Senado decidir sobre la delegación, así como establecer sus alcances y plazo.

Los ministros expondrán los alcances de las medidas legislativas propuestas en sus respectivos sectores, vinculadas con la lucha contra la criminalidad y las acciones de prevención y atención ante el fenómeno El Niño.

La Cámara de Diputados aprobó el último martes otorgar al Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días en ambos temas.

La propuesta contempla 20 medidas y deberá ser revisada y aprobada por el Senado para convertirse en ley.

#CongresoRadio | La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sesionará hoy para tratar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño, aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados. Escúchenos aquí ➡️ https://t.co/oMgWHEmt0n — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 9, 2026

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