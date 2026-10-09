A estas alturas, ya no hay nada que cuestionar, y menos poner en duda. El K-Pop es el género musical que reina en el mundo y BTS, la banda que se ubica como la máxima exponente de una propuesta que se ha ganado su lugar a pulso.

La primera noche de RM, Jimin, Jungkook, V, Suga, Jin y J-Hope en el estadio San Marcos, no solo fue una fiesta con 50 mil almas bailando y cantando; fue la reafirmación de que el ritmo nacido en Corea del Sur ya está en las ligas mayores de la industria musical.

MONTAJE

El Arirang World Tour, la gira que trae a los cantantes a Lima, propone una puesta en escena impresionante, cuyo diseño inmersivo, fue la decisión más acertada para tener cerca a las seguidoras con la agrupación. Las cuatro pasarelas en medio del campo, que permitía un desplazamiento de los intérpretes y sobre todo su interacción con los asistentes , lograron que las fieles Army, no dejarán de gritar y dar vivas a sus ídolos. Todo ese diseño se coronó con un sistema de pantallas LED sobre el escenario circular, cuya alta definición no deja pasar ningún detalle.

El repertorio del grupo incluyó sus clásicos y algunos temas de su más reciente álbum “Arirang”. Entre los hits, se escucharon “Run BTS” , “Fake Love” .“Not today”, “Fire”, “Home” y “Dynamite”, la joya de la corona. De lo nuevo, “Hooligan”, “Aliens”, “They Don’t Know ‘Bout Us”, “Like Animals”, “Swing”, algunas de las 23 canciones que se interpretaron en la primera noche de BTS en Lima.

Desde “Perú es clave”, “la comida es deliciosa”, a “ustedes son bonitos”. fueron algunas de las frases que usaron RM, Jimin, Jungkook, V, Suga, Jin y J-Hope, para agradecer al público peruano que los esperó fielmente por más de una década. Iluminados por los miles de lightstick que marcaban el color y el ritmo de sus canciones, los surcoreanos más famosos en el mundo demostraron que el K-Pop llegó para quedarse y generar tendencia musical, pero sobre todo para innovar una industria que necesita de aires frescos y de propuestas masivas.

Conciertos

9 y 10 de octubre nuevamente la banda ofrece su show en Lima en el marco de su gira mundial.

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