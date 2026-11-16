Un vehiculo tipo combi de despistó y terminó parcialmente sumergido en el río, en la vía Juliaca-Lampa. Dos ocupantes de la unidad fueron salvados y trasladados al establecimiento de salud de la ciudad de Juliaca.

El accidente ocurrió específicamente en el sector conocido como Toma, cuando la combi con placa de rodaje Z1E-808, que se desplazaba en dirección a Lampa, presuntamente invadió el carril contrario, salió de la vía y terminó precipitándose al cauce del río.

Según los testigos, la oportuna intervención de los pobladores de la zona permitió el rescate de los dos ocupantes, quienes presentaban lesiones. Los afectados fueron trasladados de emergencia al establecimiento de salud de Lampa y, debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente se dispuso su referencia hacia la ciudad de Juliaca para recibir atención especializada.

Las autoridades realizan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Además, hicieron un llamado a los conductores para que manejen con absoluta precaución para evitar siniestros.